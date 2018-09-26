Новак оценил возможное повышение цены на нефть до $100
26 сентября 2018 22:22 147
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена нефти в $100 за баррель не будет отражать баланса спроса и предложения на мировом рынке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, данная цена не будет отражать баланс между производителями и потребителями.
Он также добавил, что баланс может быть на уровне $70- $80.
Новак подчеркнул, что при высоких ценах потребители будут снижать потребление нефти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!