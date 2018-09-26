Потепление Арктики сделало тундру более "высокой"

Российские и зарубежные ученые выяснили, что типичная высота растений в тундре выросла примерно на 8 сантиметров за последние 30 лет в результате роста температур и проникновения "южных" растений на территорию Арктики. Их выводы были представлены в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Для нас было весьма удивительным выяснить, что больше всего повышение температуры сказывается на высоте растений. Причём эта особенность характерна для всех точек наблюдения. Мы получили очень широкое представление о процессах, происходящих в тундровых экосистемах в контексте глобального потепления", - рассказывает Владимир Онипченко, ботаник из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. Среднегодовые температуры в Заполярье уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Главным последствием потепления признаются сразу два феномена - смещения климатических поясов и "переезд" связанных с ними представителей флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые выяснили, что в российской и канадской Арктике весна начала наступать на 2-3 недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились.

Онипченко и несколько десятков других ведущих ботаников и экологов мира проследили за тем, как этот процесс повлиял на жизнь более ста уголков арктических и горных тундр. Для этого ученые наблюдали за тем, как менялись температуры, влажность и другие свойства климата в этих уголках Земли в последние десятилетия, и как эти флуктуации влияли на видовой состав и жизнь флоры.

"На протяжении почти 30 лет наша научная группа наблюдала за растительными сообществами и фиксировала основные климатические показатели в высокогорных экосистемах Северо-Западного Кавказа. Мы наблюдаем как рост температур, так и изменения в составах сообществ и функциональных признаков растений, произрастающих в них", - отмечает ученый, чьи слова приводит пресс-служба МГУ.

Помимо увеличения высоты растений в тундре, отечественные и зарубежные климатологи зафиксировали два других интересных изменения в ее облике - поменялся видовой состав ее флоры, а также количество нутриентов в листьях растений и их площадь.

В частности, глобальное потепление увеличило площадь листьев и "изгнало" относительно холодолюбивые виды растений из южных регионов тайги и нижних склонов гор, заставив их переселиться в тундру. Это было одной из причин того, почему тундра "выросла" на восемь сантиметров.

Подобный рост, как отмечают Онипченко и его коллеги, имеет одно неожиданное последствие - он ускорит таяние вечной мерзлоты и рост среднегодовых температур в Арктике в ближайшие десятилетия и столетия.

"Низкие растения удерживают больше снега, изолирующего почву от холода и тепла, чем высокие представители флоры. По этой причине рост средней "высоты" тундры, который мы зафиксировали во всех уголках Арктики, ускорит таяние вечной мерзлоты и выделение парниковых газов в атмосферу", - добавляет Анна Бьоркман (Anna Bjorkman) из Центра изучения климата в Франкфурте (Германия).

С другой стороны, будут и позитивные изменения - высокие растения будут производить больше древесины, разлагающейся заметно медленнее, чем "обычная" флора тундры, а их тень будет сильнее охлаждать почву, что замедлит разложение органических останков в почве тундр. Анализ всех этих факторов, как надеются ученые, поможет понять, как будет меняться тундра в ближайшие годы и как перемены в ее облике будут влиять на климат.