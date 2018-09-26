Роухани рассказал об изоляции США

26 сентября 2018 23:21

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США остались в изоляции после выхода из иранской ядерной сделки. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, большинство лидеров стран на ГА ООН негативно оценили выход США.

Он также добавил, что выход Вашингтона из сделки с Тегераном был незаконным.

Роухани подчеркнул, что многие страны считают данное решение "политической ошибкой" США.

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