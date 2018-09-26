ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости. В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте и в июне. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
ФРС в пресс-релизе по итогам заседания отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал.
Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки. При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как "стимулирующей".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Великобритании зафиксирован третий случай заражения вирусом оспы обезьян
Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани
Роухани рассказал об изоляции США
Потепление Арктики сделало тундру более "высокой"
Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру
Трамп: США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию
Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани
ФРС США повысила базовую ставку
Роухани рассказал об изоляции США
Потепление Арктики сделало тундру более "высокой"
Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру
Трамп: США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию
Правительство Литвы запретило пропаганду коммунизма
Новак оценил возможное повышение цены на нефть до $100
Могерини поблагодарила Россию и Турцию за договоренности по Идлибу
BMT tribunasından beynəlxalq hüququ təhqir edən Paşinyan
Установлен мировой рекорд быстрого прохождения Super Mario Bros
Лавров предостерег Запад от новых ударов по Сирии
Президент Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу
Sülh naminə dünyanı dolaşan velomarafonçu Gəncədə - FOTO
В Иране "мертвый" младенец ожил в морге
На полях ГА ООН пройдет министерская встреча России, Турции и Ирана
Нью-йорский вояж Воваевича: как Пашинян дух Манделы вызывал
ФИФА собирается заменить ничьи серией пенальти
Какое оружие Россия продает Азербайджану - ПОДРОБНОСТИ
-
26 Сен. 03:33 12 277
-
26 Сен. 12:37 8 782
-
26 Сен. 15:16 8 005
-
26 Сен. 17:42 7 946
-
26 Сен. 14:40 7 915