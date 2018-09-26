Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани

26 сентября 2018 23:34

Иран не хочет войны с США на Ближнем Востоке и не намерен атаковать их вооруженные силы, заявил журналистам на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не хотим вступить в войну с американскими вооруженными силами нигде в регионе. Мы не хотим атаковать их", - сказал он, добавив, что Иран "не хочет наращивания напряженности" на Ближнем Востоке.

При этом он отметил, что США должны объяснить причины своего присутствия в регионе. Так, в частности, по его словам "присутствие США в Сирии незаконно".

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