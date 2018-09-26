Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани
26 сентября 2018 23:34 177
Иран не хочет войны с США на Ближнем Востоке и не намерен атаковать их вооруженные силы, заявил журналистам на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не хотим вступить в войну с американскими вооруженными силами нигде в регионе. Мы не хотим атаковать их", - сказал он, добавив, что Иран "не хочет наращивания напряженности" на Ближнем Востоке.
При этом он отметил, что США должны объяснить причины своего присутствия в регионе. Так, в частности, по его словам "присутствие США в Сирии незаконно".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
26 сентября 23:46 193
В Великобритании зафиксирован третий случай заражения вирусом оспы обезьян
26 сентября 23:23 178
ФРС США повысила базовую ставку
26 сентября 23:21 199
Роухани рассказал об изоляции США
26 сентября 23:11 259
Потепление Арктики сделало тундру более "высокой"
26 сентября 23:01 192
Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру
26 сентября 22:52 297
Трамп: США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию
26 сентября 23:34
Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани
26 сентября 23:23
ФРС США повысила базовую ставку
26 сентября 23:21
Роухани рассказал об изоляции США
26 сентября 23:11
Потепление Арктики сделало тундру более "высокой"
26 сентября 23:01
Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру
26 сентября 22:52
Трамп: США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию
26 сентября 22:34
Правительство Литвы запретило пропаганду коммунизма
26 сентября 22:22
Новак оценил возможное повышение цены на нефть до $100
26 сентября 22:15
Могерини поблагодарила Россию и Турцию за договоренности по Идлибу
26 сентября 22:09
BMT tribunasından beynəlxalq hüququ təhqir edən Paşinyan
26 сентября 22:06
Установлен мировой рекорд быстрого прохождения Super Mario Bros
26 сентября 22:01
Лавров предостерег Запад от новых ударов по Сирии
26 сентября 21:56
Президент Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу
26 сентября 21:54
Sülh naminə dünyanı dolaşan velomarafonçu Gəncədə - FOTO
26 сентября 21:40
В Иране "мертвый" младенец ожил в морге
26 сентября 21:31
На полях ГА ООН пройдет министерская встреча России, Турции и Ирана
26 сентября 21:30
Нью-йорский вояж Воваевича: как Пашинян дух Манделы вызывал
26 сентября 21:21
ФИФА собирается заменить ничьи серией пенальти
26 сентября 21:15
Какое оружие Россия продает Азербайджану - ПОДРОБНОСТИ
-
26 Сен. 03:33 12 277
-
26 Сен. 12:37 8 782
-
26 Сен. 15:16 8 005
-
26 Сен. 17:42 7 946
-
26 Сен. 14:40 7 915