Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани

Иран не хочет войны с США на Ближнем Востоке и не намерен атаковать их вооруженные силы, заявил журналистам на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не хотим вступить в войну с американскими вооруженными силами нигде в регионе. Мы не хотим атаковать их", - сказал он, добавив, что Иран "не хочет наращивания напряженности" на Ближнем Востоке.

При этом он отметил, что США должны объяснить причины своего присутствия в регионе. Так, в частности, по его словам "присутствие США в Сирии незаконно".