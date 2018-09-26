В Великобритании зафиксирован третий случай заражения вирусом оспы обезьян
В Великобритании зафиксирован третий случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщило во вторник агентство при департаменте здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Третьим заразившимся оказался медицинский сотрудник, который ранее оказывал помощь и контактировал с двумя другими заболевшими, уточняет PHE. "Третий человек с вирусом в настоящее время изолирован, чтобы минимизировать риск передачи (вируса) другим людям. Они (инфицированные) наблюдаются в специальном подразделении госпиталя королевы Виктории в Ньюкасле", - отмечает агентство.
Медики также работают со всеми, кто контактировал с медиком за последние сутки.
Первый и второй случаи заражения данным вирусом в Великобритании были зафиксированы 8 и 11 сентября. В первом случае заразившимся оказался выходец из Нигерии, во втором - британец, недавно вернувшийся из Нигерии.
Вирус оспы обезьян относится к семейству поксвирусов. Заражение человека происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных и воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Основные симптомы: сильная головная боль, подъем температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь (чаще всего появляется на лице, ладонях и ступнях).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани
ФРС США повысила базовую ставку
Роухани рассказал об изоляции США
Потепление Арктики сделало тундру более "высокой"
Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру
Трамп: США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию
Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани
ФРС США повысила базовую ставку
Роухани рассказал об изоляции США
Потепление Арктики сделало тундру более "высокой"
Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру
Трамп: США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию
Правительство Литвы запретило пропаганду коммунизма
Новак оценил возможное повышение цены на нефть до $100
Могерини поблагодарила Россию и Турцию за договоренности по Идлибу
BMT tribunasından beynəlxalq hüququ təhqir edən Paşinyan
Установлен мировой рекорд быстрого прохождения Super Mario Bros
Лавров предостерег Запад от новых ударов по Сирии
Президент Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу
Sülh naminə dünyanı dolaşan velomarafonçu Gəncədə - FOTO
В Иране "мертвый" младенец ожил в морге
На полях ГА ООН пройдет министерская встреча России, Турции и Ирана
Нью-йорский вояж Воваевича: как Пашинян дух Манделы вызывал
ФИФА собирается заменить ничьи серией пенальти
Какое оружие Россия продает Азербайджану - ПОДРОБНОСТИ
-
26 Сен. 03:33 12 277
-
26 Сен. 12:37 8 782
-
26 Сен. 15:16 8 005
-
26 Сен. 17:42 7 946
-
26 Сен. 14:40 7 915