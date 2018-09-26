В Великобритании зафиксирован третий случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщило во вторник агентство при департаменте здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Третьим заразившимся оказался медицинский сотрудник, который ранее оказывал помощь и контактировал с двумя другими заболевшими, уточняет PHE. "Третий человек с вирусом в настоящее время изолирован, чтобы минимизировать риск передачи (вируса) другим людям. Они (инфицированные) наблюдаются в специальном подразделении госпиталя королевы Виктории в Ньюкасле", - отмечает агентство.

Медики также работают со всеми, кто контактировал с медиком за последние сутки.

Первый и второй случаи заражения данным вирусом в Великобритании были зафиксированы 8 и 11 сентября. В первом случае заразившимся оказался выходец из Нигерии, во втором - британец, недавно вернувшийся из Нигерии.

Вирус оспы обезьян относится к семейству поксвирусов. Заражение человека происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных и воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Основные симптомы: сильная головная боль, подъем температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь (чаще всего появляется на лице, ладонях и ступнях).