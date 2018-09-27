Трамп вступил в перепалку с журналистом New York Times
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с журналистом крупнейшей американской газеты New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Трамп несколько раз в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке назвал газету "погибающей", хотя и признал, что читает ее и недавно даже узнал из статьи в New York Times важные новости о Сирии.
Затем он предложил задать вопрос журналистке, которая, как ему казалось, работает в New York Times, но оказалось, что она работает в PBS. После продолжительного обмена вопросами и ответами с ней Трамп предложил задать вопросу журналисту, который работает в New York Times в настоящее время.
"Я дам вам задать вопрос, чтобы почтить газету, которую когда-то любил", - заявил Трамп под смех присутствующих.
"Мы вообще-то процветаем на нашей "погибели", - ответил репортер.
"Скажите на это спасибо господину Трампу", - ответил Трамп.
"Пожалуй, воздержусь от этого", - заявил репортер.
Президент США также возмутился публикациями, в которых говорилось, что он редко дает пресс-конференции. "Да я их по пять раз на день даю. Люди кричат, как маньяки, с той стороны комнаты - значит, журналисты", - заявил Трамп.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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