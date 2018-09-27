Паспорт Цоя продали на аукционе за девять миллионов рублей
Паспорт легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, найденный в квартире его друзей на улице Рубинштейна, ушел с молотка за девять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров рассказал РИА Новости, что советский паспорт Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей на улице Рубинштейна, передали на продажу в "Литфонд".
Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. Также на аукционе за 3 миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, стартовая цена которой составляла 500 тысяч рублей, а рукопись песни "Хочу перемен!" - за 3,6 миллиона рублей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
26 Сен. 12:37 8 903
-
26 Сен. 14:40 8 506
-
26 Сен. 15:16 8 150
-
26 Сен. 17:42 8 138
-
26 Сен. 19:19 7 152