Паспорт Цоя продали на аукционе за девять миллионов рублей

Паспорт легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, найденный в квартире его друзей на улице Рубинштейна, ушел с молотка за девять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров рассказал РИА Новости, что советский паспорт Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей на улице Рубинштейна, передали на продажу в "Литфонд".

Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. Также на аукционе за 3 миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, стартовая цена которой составляла 500 тысяч рублей, а рукопись песни "Хочу перемен!" - за 3,6 миллиона рублей.