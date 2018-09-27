Эрдоган обвинил США в попытках втянуть мир в экономическую войну

Правительство США все больше втягивает мир в экономическую войну, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По мнению Эрдогана, Турция и Германия должны совместно с другими странами предотвращать деструктивные торговые конфликты.

"Нынешний односторонний и безответственный подход американского правительства все больше загоняет наш мир в фазу беспощадной экономической войны, которая нанесет ущерб всем участникам", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган посетит Германию с государственным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера 27-29 сентября. В пятницу и в субботу запланированы его переговоры с канцлером Ангелой Меркель, Турецкий лидер также примет участие в торжественном ужине, организованном Штайнмайером.