Трамп заявил, что не рад повышению ФРС процентной ставки

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой процентной ставки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых.

"К сожалению, сегодня была поднята ставка, потому что у нас слишком хорошо идут дела. Я не очень доволен этим решением. Потому, что это (решение) под вопросом. Это поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблему, в частности с занятостью населения...." - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп также считает, что это решение может привести к дополнительным "экономическим шокам".