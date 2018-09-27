Мадуро подтвердил готовность встретиться с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Кажется, он (Трамп) сказал, что если это поможет Венесуэле, то он готов (ко встрече). Я подтверждаю с этой трибуны: несмотря на идеологическую, социальную, историческую разницу, я, водитель автобуса, несмотря на все различия, президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос готов пожать ему руку, сесть за стол переговоров, чтобы говорить о двусторонних делах и темах нашего региона", - сказал Мадуро в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Трамп, говоря о ситуации в Венесуэле, назвал ее "позорной" и отметил, что Соединенные Штаты готовы к "любым вариантам" действий в связи с этим. Трамп уточнил, что рассматривает "как сильные, так и менее сильные варианты". Во вторник Трамп с трибуны ООН подверг Мадуро жесткой критике за тяжелую экономическую и политическую ситуацию в Венесуэле.