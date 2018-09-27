В "Мослифте" посоветовали мужчинам не пропускать женщин первыми в лифт

Правил по использованию лифта с точки зрения приоритетности входа-выхода из него мужчины или женщины не существует, есть лишь нормы этикета, которым рекомендуют следовать, рассказали РИА Новости в крупнейшей сервисной лифтовой компании Москвы "Мослифт", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Первым должен заходить в лифт мужчина. Многим покажется, что это неправильно, ведь все знают, что везде надо пропускать вперед женщину, но только не в этой ситуации. Лифт очень опасен, а мужчина как представитель сильного пола, ступая первым на площадку, показывает слабой девушке свою силу и стремление ее защитить", - рассказали в "Мослифте".

Подчеркивается, что первым из лифта выходит тот, кто стоит ближе к двери, независимо от пола. Это правило существует для того, чтобы не было столпотворения. Бывает так, что стоящий у двери не выходит на этаже, на котором остановился лифт, но по правилам этикета он должен пропустить выходящего, а после - вернуться на прежнее место.

Также в пресс-службе компании особо отметили правила по использованию лифта, когда вместе со взрослыми едут дети.

"При поездке детей в колясках возьмите ребенка на руки, войдите в кабину, затем ввезите коляску. При выходе из лифта вначале вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках. При поездке взрослых с детьми первыми в кабину должны входить взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети, а затем взрослые", - добавили в "Мослифте".

Кроме того, в компании уточнили, что правила пользования лифтом обязательны к размещению в каждой кабине.