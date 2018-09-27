Ученые раскрыли тайну захоронений с искалеченными скелетами

Специалисты Смитсоновского института тропических исследований (Панама) пришли к выводу, что древние захоронения с изуродованными скелетами в Южной и Центральной Америке не являются свидетельством кровавых обрядов и массовых жертвоприношений индейцев, как ранее считал американский археолог Сэмюэль Лотроп. Соответствующее исследование опубликовано на портале Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 1951 году Лотроп в ходе раскопок обнаружил древнее кладбище в месте Плайа Венао в Панаме, всего в ходе археологических раскопок было найдено 202 скелета, которые ученые датировали промежутком между 550 и 850 годами нашей эры, позже удалось обнаружить еще 167 останков.

В 1954 году археолог опубликовал описание захоронения, в котором он сделал вывод, что найденные останки свидетельствуют о том, что умершие были принесены в жертву. По его предположению, речь идет о массовых случаях обезглавливания и каннибализма.

В ходе нового эксперимента ученые из Смитсоновского института изучили 77 скелетов, найденных во время раскопок, а также проанализировали ряд архивных документов, полевых записей и снимков, которые были сделаны во время экспедиции Лотропа.

Оказалось, что большая часть повреждений была нанесена людям до их смерти, при этом многие раны успели зажить задолго до погребения. Открытые челюсти скелетов, которые Лотроп посчитал признаком погребения заживо, ученые объяснили обычным процессом расслабления мышц после смерти.

Кроме того, беспорядочное положение тел, как считают исследователи, лишь указывает на то, что коренные жители Панамы практиковали повторное захоронение останков знатных людей, которые ранее были погребены во временных могилах.

Результаты проведенного анализа совпадают с другими исследованиями о методах погребения у жителей доколумбовской и колониальной Панамы, что подтверждает ошибочность выводов Лотропа, заключили ученые.

Ранее археологи нашли на перуанском нагорье Пакопампа захоронения со скелетами людей возрастом несколько тысяч лет, погибших, по всей видимости, из-за необычного религиозного ритуала.