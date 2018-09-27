Чавушоглу: Турция не будет придерживаться санкций США против Ирана

27 сентября 2018 07:30

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что Турция не поддерживает санкции США против Ирана и намерена продолжить торговлю с этой страной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не поддержим никакие санкции", - сказал он, отвечая на вопрос, намерена ли Турция выполнять санкции США против нефтяного сектора Ирана.

Министр отметил, что Турция продолжит торговлю с Ираном вопреки вводимым рестрикциям.

"Да, конечно, (продолжим торговлю) с Ираном, Россией и другими. Турция является суверенной и независимой страной. Если это санкции ООН, мы присоединимся, иначе мы не будем", - подчеркнул собеседник агентства.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az