Чавушоглу: Турция не будет придерживаться санкций США против Ирана
27 сентября 2018 07:30 238
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что Турция не поддерживает санкции США против Ирана и намерена продолжить торговлю с этой страной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не поддержим никакие санкции", - сказал он, отвечая на вопрос, намерена ли Турция выполнять санкции США против нефтяного сектора Ирана.
Министр отметил, что Турция продолжит торговлю с Ираном вопреки вводимым рестрикциям.
"Да, конечно, (продолжим торговлю) с Ираном, Россией и другими. Турция является суверенной и независимой страной. Если это санкции ООН, мы присоединимся, иначе мы не будем", - подчеркнул собеседник агентства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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