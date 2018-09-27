Трамп назвал письма Ким Чен Ына произведением искусства

Президент США Дональд Трамп признался, что показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ одно из писем лидера КНДР Ким Чен Ына, и назвал эти письма произведением искусства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он написал мне два прекрасных письма. Когда я показал одно из писем, только одно, премьер-министру Абэ, он сказал: "Это на самом деле прорывное письмо. Это невероятно. Это историческое письмо". И так и есть. Это прекрасное, прекрасное произведение искусства", - сказал Трамп в четверг журналистам.

По его словам, эти письма дают ощущение того, что Ким Чен Ын хочет довести дело до конца.

Ким Чен Ын и Трамп уже два раза обменивались письменными посланиями. Содержание этой переписки не предается гласности. После получения второго письма было объявлено, что Трамп готовится ко второй встрече с лидером КНДР. Именно проведение второго саммита и было основной задачей письма, заявила тогда пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В ходе 73-ей сессии Генассамблеи ООН госсекретарь США Майк Помпео и его северокорейский коллега Ли Ён Хо уже обсуждали организацию саммита, а сам Помпео сообщил, что скоро посетит Пхеньян для продолжения диалога по этому вопросу.

Первого июня, еще до исторического саммита в Сингапуре, в Белом доме американский президент провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, который передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание "теплым и милым".

Впоследствии Трамп получил еще одно письмо от Ким Чен Ына 1 августа, ответ на него был передан 4 августа на полях форума АСЕАН в Сингапуре.

Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее, в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся ко второй встрече Трампа и Ким Чен Ына.