Форвард «Валенсии» установил уникальный рекорд мирового футбола

Нападающий "Валенсии" Миши Батшуайи отметился забитым мячом в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу против "Сельты" (1:1), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, 24-летний бельгиец стал первым футболистом в 21-м веке, которому удалось отличиться голом в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.

Во Франции Батшуайи выступал за "Марсель", в Англии защищал цвета "Челси", а в Германии играл за дортмундскую "Боруссию".

Минувшим летом форвард перешел на правах аренды в "Валенсию". Его трансфер до сих пор принадлежит "Челси".