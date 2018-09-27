Форвард «Валенсии» установил уникальный рекорд мирового футбола
27 сентября 2018 07:41 322
Нападающий "Валенсии" Миши Батшуайи отметился забитым мячом в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу против "Сельты" (1:1), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, 24-летний бельгиец стал первым футболистом в 21-м веке, которому удалось отличиться голом в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.
Во Франции Батшуайи выступал за "Марсель", в Англии защищал цвета "Челси", а в Германии играл за дортмундскую "Боруссию".
Минувшим летом форвард перешел на правах аренды в "Валенсию". Его трансфер до сих пор принадлежит "Челси".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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