Отец Нурмагомедова попытается в Стамбуле получить визу в США
27 сентября 2018 07:44 312
Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, пытается получить визу в США для посещения поединка сына с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На своей официальной странице в инстаграме наставник действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, что попытается в Турции получить визу в США.
"В Стамбуле собеседование в посольстве США для получения визы", - написал Нурмагомедов-старший.
Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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