Отец Нурмагомедова попытается в Стамбуле получить визу в США‍

27 сентября 2018 07:44

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, пытается получить визу в США для посещения поединка сына с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На своей официальной странице в инстаграме наставник действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, что попытается в Турции получить визу в США.

"В Стамбуле собеседование в посольстве США для получения визы", - написал Нурмагомедов-старший.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

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