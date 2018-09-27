«Реал» потерпел разгромное поражение от «Севильи» в матче чемпионата Испании
27 сентября 2018 07:51 355
Мадридский "Реал" потерпел разгромное поражение от "Севильи" в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча проходила на севильском стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась победой местной команды со счетом 3:0.
Дублем в составе красно-белых отметился португальский нападающий Андре Силва. Еще один гол на счету форварда Виссама Бен-Йеддера.
Экс-полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, перешедший в "Севилью" минувшим летом, появился на поле на 68-й минуте игры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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