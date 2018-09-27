«Реал» потерпел разгромное поражение от «Севильи» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" потерпел разгромное поражение от "Севильи" в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча проходила на севильском стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась победой местной команды со счетом 3:0.

Дублем в составе красно-белых отметился португальский нападающий Андре Силва. Еще один гол на счету форварда Виссама Бен-Йеддера.

Экс-полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, перешедший в "Севилью" минувшим летом, появился на поле на 68-й минуте игры.