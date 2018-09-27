«Барселона» проиграла аутсайдеру чемпионата Испании

"Барселона" потерпела поражение в гостевом матче 6-го утра чемпионата Испании с "Леганесом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе победителей авторами забитых мячей стали Набиль Эль-Зхар и Оскар Арнаис.

У сине-гранатовых единственным голом отметился Филиппе Коутиньо.