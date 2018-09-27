«Барселона» проиграла аутсайдеру чемпионата Испании
27 сентября 2018 08:01 275
"Барселона" потерпела поражение в гостевом матче 6-го утра чемпионата Испании с "Леганесом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В составе победителей авторами забитых мячей стали Набиль Эль-Зхар и Оскар Арнаис.
У сине-гранатовых единственным голом отметился Филиппе Коутиньо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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