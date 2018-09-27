Актера Билла Косби посадили в тюрьму за изнасилование 14-летней давности

81-летний американский юморист и актер Билл Косби попадет в тюрьму минимум на 3 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер в 2004 году изнасиловал бывшую сотрудницу Темпльского университета Андреа Констад. Актер входил в попечительский совет заведения, поэтому часто наведывался в его главный корпус. Косби, по словам жертвы, пригласил женщину в свое поместье во Флориде, где подсыпал снотворное и изнасиловал ее.

Отмечается, что после огласки к правоохранителям обратились еще 15 жертв сексуальных домогательств. Среди них была несовершеннолетняя Джуди Худ, которую актер изнасиловал в 1974 году. Сам Билл Косби признал себя виновным в преступлениях и откровенно признался, что подсыпал своим жертвам наркотики.

"На протяжении десятилетий актеру удавалось скрывать свое истинное "я" и не отбывать наказания за совершенные преступления, прикрываясь славой. Но теперь Билл Косби предстал перед судом, поэтому его ждет тюрьма", - заявил на пресс-конференции прокурор Кевин Стил.

Судьи пока не определились, какой срок наказания будет отбывать актер. Минимальный срок заключения за это преступление составляет от 3 до 10 лет. Адвокаты жертв настаивают, чтобы Билл Косби пробыл за решеткой не менее 5 лет. Кроме этого, мужчина выплатит штраф в 25 тысяч долларов и даже после освобождения из тюрьмы будет проходить терапию у психолога.

В то же время адвокаты юмориста заявили, что будут подавать на апелляцию. Поэтому в СМИ предполагают, что дело может затянуться на годы. К слову, Билл Косби стал первым актером, уличенным в рамках кампании #MeToo, который будет отбывать реальное наказание за секс-преступления.

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