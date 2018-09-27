Бывший ученик пожертвовал орган на спасение ненавистной учительницы

Молодой врач из малайзийского города Петалинг-Джая пожертвовал часть печени учительнице, которая занималась с ним в начальной школе. Об этом сообщает AsiaOne, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

25-летний Джером Чин (Jerome Chin) узнал о болезни учительницы от ее дочери, с которой дружил в младших классах. Женщина нуждалась в пересадке печени, но не могла найти совместимых доноров. Восемь человек, готовых пожертвовать часть печени, забраковали врачи.

Чин вызвался помочь. По его словам, в детстве он не выносил строгую учительницу, но потом понял, что был не прав. "Она везде ходила с палкой и частенько пускала ее в ход, чтобы наказать меня, - сказал молодой врач. - Я ненавидел учителей, которые меня били, но после школы стал ценить тех, кто обращал на меня внимание".

В начале сентября 67 процентов печени Чина пересадили его бывшей учительнице. По его словам, в этом не было ничего героического. "Я просто оказался в нужном месте в нужное время и сделал то, что мог", - добавил он.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook