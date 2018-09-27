В США рыбаки спасли сома, который подавился черепахой - ВИДЕО
27 сентября 2018 11:24 395
Жители Техаса во время рыбалки спасли от мучительной смерти огромного сома, который мог бы стать их добычей. Видео опубликовано на канале Youtube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сом попытался съесть черепаху, но она оказалась больше, чем он мог проглотить. Люди увидели огромную рыбу, из чьей пасти торчат чьи-то лапки. Спасли обоих. Живую черепаху аккуратно вынули из пасти хищника. Рыбу отпустили. Никто не пострадал.
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