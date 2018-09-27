Тюлень, бросивший осьминога в лицо мужчине, попал на камеры - ВИДЕО
27 сентября 2018 12:58 359
У берегов Новой Зеландии каякеры сняли на видео тюленя, бросившего в одного из них осьминога. Ролик выложен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, как рядом с лодками всплывает тюлень, держащий в пасти осьминога, и с силой бросает моллюска прямо в лицо одного из каякеров.
"Тюлень швырнул его со всей силы, а мое лицо оказалось не в том месте в неподходящее время", - рассказал порталу Yahoo7 News мужчина, ставший "жертвой" инцидента.
По его словам, победителем в итоге остался осьминог: он прицепился к днищу лодки и спасся от преследовавшего его тюленя.
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