В Армении повесился школьник

Трагический инцидент произошел накануне в одном из сел Арагацотнской области, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает shamshyan.com, в медицинский центр "Аштарак" в 22:50 поступил сигнал о том, что в одном из сел Арагацотнской области обнаружено тело ребенка.

Полицейские и следователи выяснили, что тело 12-летнего М.Х. было обнаружено на дереве, растущем на прилегающей к его дому территории.

"Согласно предварительному заключению судмедэксперта, при внешнем осмотре тела следов насилия не обнаружено. В районном следственном управлении Арагацотнской области готовятся материалы. Назначены экспертизы, в том числе судмедэкспертиза трупа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ребенок учился в 5-м классе сельской школы.