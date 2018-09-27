В Армении повесился школьник
27 сентября 2018 15:28 151
Трагический инцидент произошел накануне в одном из сел Арагацотнской области, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
Как сообщает shamshyan.com, в медицинский центр "Аштарак" в 22:50 поступил сигнал о том, что в одном из сел Арагацотнской области обнаружено тело ребенка.
Полицейские и следователи выяснили, что тело 12-летнего М.Х. было обнаружено на дереве, растущем на прилегающей к его дому территории.
"Согласно предварительному заключению судмедэксперта, при внешнем осмотре тела следов насилия не обнаружено. В районном следственном управлении Арагацотнской области готовятся материалы. Назначены экспертизы, в том числе судмедэкспертиза трупа", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ребенок учился в 5-м классе сельской школы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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