Немецкую туристку в Африке растоптал слон

27 сентября 2018 16:23

49-летняя немецкая туристка была растоптана слоном, когда попыталась сфотографировать его. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Атака произошла в заповеднике Mana Pools на севере Зимбабве после того, как путешественница вышла из автомобиля.

"По нашей информации, туристы столкнулись со стадом слонов в парке и начали их фотографировать, - сказал Тинаше Фараво, представитель Национальных парков Зимбабве и Управления по охране дикой природы. - Мы не знаем, что разозлило животных и привело к нападению на женщину".

Прошлой ночью туристка от полученных травм скончалась. Имя женщины не раскрывается.

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