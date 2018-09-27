Немецкую туристку в Африке растоптал слон
27 сентября 2018 16:23 153
49-летняя немецкая туристка была растоптана слоном, когда попыталась сфотографировать его. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Атака произошла в заповеднике Mana Pools на севере Зимбабве после того, как путешественница вышла из автомобиля.
"По нашей информации, туристы столкнулись со стадом слонов в парке и начали их фотографировать, - сказал Тинаше Фараво, представитель Национальных парков Зимбабве и Управления по охране дикой природы. - Мы не знаем, что разозлило животных и привело к нападению на женщину".
Прошлой ночью туристка от полученных травм скончалась. Имя женщины не раскрывается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!