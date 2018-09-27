Коалиция США признала вину в гибели более 1100 мирных жителей в Сирии и Ираке

27 сентября 2018 17:11

В результате действий коалиции США в Сирии и Ираке с августа 2014 года погибли 1114 мирных жителей. Об этом говорится в отчете коалиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Коалиция нанесла 30008 ударов в период с августа 2014 года до конца августа 2018 года. Основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), за этот период не менее 1114 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", - говорится в заявлении.

По состоянию на конец июля в результате ударов коалиции погибли 1059 мирных жителей.

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