Итальянский астронавт впервые станет командиром экспедиции МКС, вторая миссия астронавта Луки Пармитано под названием Beyond ("За пределами") запланирована на 2019 год. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лука Пармитано объявил название миссии и представил ее эмблему на мероприятии ESA в Италии. "Лука отправится на миссию Beyond, когда вернется на МКС в 2019 году в рамках экспедиции 60/61 вместе с Эндрю Морганом из НАСА и Александром Скворцовым из "Роскосмоса"", - сообщается в пресс-релизе.

"Это третий раз, когда роль командира возлагается на европейского астронавта, и первый раз на астронавта из Италии", - отмечается в документе. Отмечается, что на работу над Beyond Пармитано вдохновили миссия Тома Песке Proxima и текущая миссия Александра Герста Horizon.

Эмблема миссии представляет собой изображение того, как астронавт смотрит в космос, а Земля и МКС отражаются в смотровом стекле его шлема. На заднем плане изображена Луна, за ней - Марс. В космосе точечно сверкают звезды, по левому краю белым цветом написано название миссии - Beyond.

Пармитано проходит подготовку к предстоящей миссии в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в Московской области и Европейском центре астронавтов в Кёльне. Помимо тренировок на тренажере корабля "Союз" Пармитано знакомится с экспериментами, которые он будет проводить на орбитальной станции.

Первая миссия Пармитано под названием Volare ("Лететь") состоялась в 2013 году и продлилась 166 дней. За это время астронавт совершил две прогулки в открытом космосе и провел ряд экспериментов.

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