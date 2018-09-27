На оборонном заводе в Петербурге произошел взрыв, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в четверг при взрыве на заводе "Кулон" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском комитете по здравоохранению, передает Day.Az.

"В результате ЧП, которое было квалифицировано как взрыв, пострадали четверо мужчин", - сказали в комитете.

По данным властей, медики оценили состояние пострадавших как среднетяжелое и легкое.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили ТАСС, что взрыв произошел в Невском районе Петербурга по адресу: улица Профессора Качалова, 3. Пожара после инцидента не было.

Позднее было установлено, что взрыв произошел из-за боеприпаса, который хранил на территории предприятия один из рабочих. В Главном следственном управлении СК по Петербургу подтвердили эту информацию.

"По предварительным данным, на заводе произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны, который принес один из пострадавших", - сказали в пресс-службе СК.

Как указано на сайте предприятия, "Кулон" является крупнейшим отечественным разработчиков и производителем пассивных электронных компонентов, в том числе специального (то есть оборонного) назначения. Завод может изготавливать многослойные и трубчатые керамические конденсаторы и проходные фильтры.

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