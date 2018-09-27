В Индии легализовали измены

Верховный суд Индии постановил, что супружеская измена больше не является уголовным преступлением. Об этом сообщает "Би-Би-Си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В августе прошлого года 41-летний индийский бизнесмен Джозеф Шине, живущий в Италии, обратился в Верховный суд с просьбой отменить уголовную ответственность за супружеские измены. Шине пояснил, что данный закон дискриминирует права женщин.

"Женатые женщины никоим образом не отличаются от женатых мужчин, потому не должны преследоваться по-особенному", - говорится в его заявлении.

Верховный судья Индии Дипак Мисра сказал, что, прелюбодеяние может являться причиной для развода, но не уголовным преступлением.

158-летний закон колониальной эпохи гласил, что любой мужчина, который занялся сексом с замужней женщиной без разрешения ее мужа, является виновным в преступном прелюбодеянии. Вместе с тем закон запрещал женщинам подавать жалобу на изменившего ей мужа. Человек, обвиненный в супружеской измене, отправлялся в тюрьму на срок до пяти лет или платил штраф.

Прелюбодеяние запрещено шариатом и исламом, поэтому входит в перечень уголовных преступлений в таких странах, как Иран, Саудовская Аравия, Афганистан, Пакистан, Бангладеш и Сомали.

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