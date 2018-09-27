В Канаде отменили введенный после победы над Гитлером запрет

Министерство обороны Канады издало приказ, который официально разрешает военнослужащим носить бороды. Об этом сообщает телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В документе содержатся четкие инструкции по уходу за бородой. Борода не может быть длиннее двух сантиметров, при этом ее нужно аккуратно подстригать, а шея и скулы должны быть гладко выбриты. Командиры могут приказать своим подчиненным побриться из соображений безопасности или по какой-либо другой служебной необходимости.

Отдельные ограничения накладываются на служащих военно-морского флота. Им разрешено носить бороды на берегу, однако перед выходом в море все равно нужно побриться. В ведомстве опасаются, что из-за густой растительности на лице моряки не смогут в случае опасности плотно надеть противогаз или респиратор.

Как отмечено в постановлении, нововведение призвано дать военным больше свободы при выборе внешнего вида, что повысит моральный дух в армии и привлечет больше канадцев на службу.

Раньше военнослужащие могли носить бороду только с разрешения начальника вооруженных сил. Исключения могли сделать по религиозным причинам. Например, нынешний министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан - сикх и служил в звании подполковника с бородой, которую представители этой религии не могут сбривать.

Запрет на бороды действует в канадской армии со времен Второй мировой войны, в которой страна участвовала на стороне антигитлеровской коалиции. Во время боевых действий погибли около 45 тысяч канадцев. В руководстве считали, что ношение бороды представляет дополнительную опасность для военнослужащих. Например, если в борт судна попадет торпеда, дизельное топливо густым слоем покроет бороды оказавшихся в воде людей.

В июле 2018 года американские моряки устроили в Facebook акцию с хештегом #WeWantBeards и потребовали от руководства разрешить им носить бороды. Запрет вступил в силу в 1984 году. В Военно-морских силах США отметили, что отменять эту норму пока не будут.

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