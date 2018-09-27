ДТП в России, есть жертвы

В Краснодарском крае грузовик на большой скорости протаранил четыре автомобиля, в результате инцидента один человек погиб. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщают "Кубанские новости".

По данным издания, ДТП произошло в Северском районе на федеральной дороге из Краснодара в Новороссийск. Отмечается, что водитель цементовоза неверно рассчитал безопасную дистанцию и протаранил четыре попутных машины. На портале отметили, что грузовик "раздавил" легковые автомобили.

"Кубанские новости" сообщают, что в результате инцидента скончался один человек, еще трое доставлены в больницу.

В данный момент затруднено движение на участке трассы.