При взрыве в Мали погибли семь солдат и один мирный житель

27 сентября 2018 19:23

Семь солдат вооруженных сил Мали и один мирный житель погибли в среду в результате взрыва в центральной части страны, сообщает в четверг портал Mali Actu со ссылкой на заявление министерства обороны. 

Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, взрыв произошел между поселением Бамбара-Мауде и городом Дуэнца. Два транспортных средства военных подорвались на взрывных устройствах.
По данным издания, погибшим при взрыве мирным жителем был водитель. 

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