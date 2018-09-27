Пошлины Трампа ударили по американскому автопрому

Ford Motor Company понесла значительные убытки из-за введенных администрацией Дональда Трампа пошлин на металлы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил Bloomberg президент и главный исполнительный директор компании Джеймс Хакетт.

"Пошлины на металл стоили нам около миллиарда долларов прибыли", - сказал он, добавив, что в случае, если ситуация не изменится, ущерб будет еще большим.

В марте США ввели ввозные пошлины на поставку стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно, обосновав этот шаг "соображениями национальной безопасности". В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Россия, посчитав действия Америки нарушением правил ВТО, подала иск в организацию для обжалования этих дополнительных пошлин. Аналогичные меры приняли также Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия.