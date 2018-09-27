Учёные создали лекарство от аутизма

Учёные из Страсбургского университета синтезировали новое вещество, которое будет способствовать повышенному социальному взаимодействию каждого ребёнка с диагнозом "аутизм". На данный момент исследования нового препарата проводятся на мышах, имеющих расстройство аутистического спектра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет Journal of Medicinal Chemistry.

Для наиболее плавного перехода к социальному взаимодействию учёные поэкспериметировали с синтезом окситоцина - гормона "любви" (или "гормона доверия"), выработка которого способствует снижению тревоги и повышению уровня удовлетворения, спокойствия и в целом оказывает седативное действие на организм.

Благодаря синтезированию нескольких обнаруженных аналогичных соединений учёные создали вещество под названием LIT-001. Выделив определённые компоненты из нескольких гормонов, учёные смогли создать структуру, обладающую действием окситоцина, но при этом полностью лишённую всех недостатков, присущих другим гормонам. В результате проведённого эксперимента грызуны с аутизмом стали больше контактировать с группой и в целом показали более стабильные результаты на ЭЭГ.