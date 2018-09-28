Япония показала первое в истории видео зонда с поверхности астероида - ВИДЕО

Японский зонд "Хаябуса-2" отправил на Землю первое в истории видео, которое было сделано на поверхности астероида Рюгу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах показан сам астероид, а также солнце на заднем плане. Ролик представляет собой нарезку из 15 кадров, сделанных в течение часа, которые ровер сделал 23 сентября.

Как известно, роботы совершили первую в истории успешную посадку на поверхность астероида в минувшие выходные.

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