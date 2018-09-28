Смертельно больной ветеран распродал пожитки ради денег на похороны

В американском городе Браунстаун, штат Пенсильвания, умирающий от смертельной болезни ветеран пытался распродать имущество, чтобы собрать деньги на похороны. Об этом сообщает WJAC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уилли Дэвиса (Willie Davis) умирает от плоскоклеточной карциномы в последней стадии. Он надеется, что после смерти его похоронят на кладбище в штате Вирджиния рядом с могилами его родителей. На исполнение этого желания может понадобиться до 15 тысяч долларов. Таких денег у Дэвиса нет, поэтому он решил распродать свои вещи. Каждые выходные пожилой мужчина раскладывал пожитки во дворе в надежде, что их купят прохожие.

Одного из покупателей звали Дэвид Данклбергер (David Dunkleberger). Он был поражен, когда узнал, что Дэвис копит деньги на собственные похороны, и рассказал о нем своему другу. "Когда слышишь его историю, сердце кровью обливается, - говорит друг Данклбергера. - Поэтому мы решили, что нужно что-то сделать, нужно попробовать помочь ему и немного упростить его жизнь".

Они начали сбор средств для Дэвиса на краудфандинговом сайте GoFundMe. За месяц более 800 человек пожертвовали на его похороны около 28 тысяч долларов. Большинство перевели ему пять или десять долларов, несколько человек выслали более ста долларов, кто-то пожертвовал тысячу долларов. Данклбергер и его друг рассчитывают, что в итоге наберется 40 тысяч долларов.

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