В Стамбуле четвертый день подряд отменяются морские рейсы

28 сентября 2018 10:11

Из-за сильного ветра в акватории Стамбула уже четвертый день подряд отменяются морские рейсы. Об этом сообщает в пятницу Организация по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".

Согласно прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в данном районе будут наблюдаться на протяжении всего дня.

Отметим, что морские рейсы в Турции отменялись также в июне текущего года.

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