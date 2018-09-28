В Стамбуле четвертый день подряд отменяются морские рейсы
28 сентября 2018 10:11 191
Из-за сильного ветра в акватории Стамбула уже четвертый день подряд отменяются морские рейсы. Об этом сообщает в пятницу Организация по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".
Согласно прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в данном районе будут наблюдаться на протяжении всего дня.
Отметим, что морские рейсы в Турции отменялись также в июне текущего года.
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