Иран и Израиль обнаружили друг у друга секретные разработки ядерного оружия

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в тайном изготовлении ядерного оружия после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в Тегеране. О заявлении Зарифа стало известно из его Twitter-аккаунта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зариф отметил, что еврейское государство - единственный регион, который создал незадекларированную программу ядерного вооружения. "Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", - призвал он.

27 сентября Нетаньяху сообщил об обнаруженном его разведкой тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материала в столице Ирана. По словам премьер-министра, там хранятся 15 грузовых контейнеров, связанных с атомным проектом Тегерана. Их общий вес может достигать 300 тонн. Он подчеркнул, что "никогда не позволит режиму, призывающему к уничтожению Израиля, иметь атомное оружие". В качестве доказательства политик продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.

30 апреля Израиль обвинил Иран в том, что у страны была программа создания ядерного оружия. Глава правительства заявил, что у него есть доказательства лжи иранцев. В июне стало известно, что Тегеран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook