Женщина поплатилась жизнью за проверку супруга на верность - ВИДЕО
Жительница Бразилии поплатилась жизнью за то, что решила устроить проверку супругу. Жуткие семейные разборки попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Молодой человек узнал, что жена нашла в его телефоне фотографию любовницы. От этой новости он буквально выходит из себя, прижимает девушку к машине и хватает за горло. Но она вырывается и пытается убежать. В панике совершает роковую ошибку - заходит в лифт, но уехать не успевает, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Безумец настиг ее и начал избивать. Словно тряпичную куклу бросает о стены кабины. Когда жена перестала подавать признаки жизни, мужчина хладнокровно избавился от тела - просто выбросил его на улицу. Преступника уже арестовали.
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