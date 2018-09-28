Драматическую аварию на дрэг-рейсинге в США сняли на камеры - ВИДЕО

Американский гонщик Роберт Хейт попал в страшную аварию на соревнованиях по дрэг-рейсингу, однако при этом сумел одержать победу в заезде, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации издания Daily Mail, гонка проходила в Миссури. Соревнования проводились под эгидой NHRA.

На кадрах видно, как автомобиль гонщика подбросило более чем на 10 метров после аварии. Он перелетел трибуну и приземлился на финишную прямую.

Пользователи Сети, узнав, что пилот отделался легким испугом, предположили, что в его авто установлены двигатели от ракет, которые едва не отправили его в "космос".

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