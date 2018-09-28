Потрясающее везение спасло ребёнка, попавшего под машину - ВИДЕО

Этого мальчика из Мумбаи (Индия) смело можно назвать очень везучим ребёнком, ведь он, попав под машину, отделался парой синяков, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На кадрах, снятых уличной камерой видеонаблюдения, можно видеть, как дети играют в мяч, а главный герой присел на дорогу, чтобы завязать шнурки. Именно в этот момент по нему проехался автомобиль, водительница которого, начав движение, попросту не заметила ребёнка.

Маленького незнакомца спасло то, что машина толкнула его и повалила на землю, так что он оказался под днищем и благодаря этому не пострадал. Тем не менее, видеоролик многие зрители посчитали шокирующим.

Чуть позже невнимательную женщину задержали полицейские, которые предъявили ей обвинения в неосторожном вождении и создании угрозы жизни. Известно, что в данный момент автомобилистку отпустили под залог.

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