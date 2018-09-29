Самый дорогой частный дом в мире и его обитатели - ФОТО

Это здание носит название мифического острова в Атлантическом океане - Антилия - и оценивается в один миллиард фунтов стерлингов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Антилия принадлежит индийскому миллиардеру Мукешу Амбани, который живет здесь вместе со своей семьей - женой, тремя детьми и матерью. Высота здания сопоставима со зданием российского МИД, однако в нем "всего" 27 этажей, хотя могли бы поместиться все шестьдесят.

Оно расположено в одном из самых дорогих районов Мумбая. Первые шесть этажей отданы под парковку на 168 автомобилей, на седьмом этаже находится автосервис.

Также здесь есть театр, спа-комплекс, бассейны, висячие сады, бальный зал и три вертолетные площадки на крыше. На верхних этажах располагаются апартаменты для гостей, а еще выше резиденция семьи.

Кстати, здание спроектировано таким образом, что сможет выдержать землетрясение мощность 8 баллов по шкале Рихтера.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook