Самый дорогой частный дом в мире и его обитатели - ФОТО
Это здание носит название мифического острова в Атлантическом океане - Антилия - и оценивается в один миллиард фунтов стерлингов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Антилия принадлежит индийскому миллиардеру Мукешу Амбани, который живет здесь вместе со своей семьей - женой, тремя детьми и матерью. Высота здания сопоставима со зданием российского МИД, однако в нем "всего" 27 этажей, хотя могли бы поместиться все шестьдесят.
Оно расположено в одном из самых дорогих районов Мумбая. Первые шесть этажей отданы под парковку на 168 автомобилей, на седьмом этаже находится автосервис.
Также здесь есть театр, спа-комплекс, бассейны, висячие сады, бальный зал и три вертолетные площадки на крыше. На верхних этажах располагаются апартаменты для гостей, а еще выше резиденция семьи.
Кстати, здание спроектировано таким образом, что сможет выдержать землетрясение мощность 8 баллов по шкале Рихтера.
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