Американка решила вернуться в викторианскую эпоху - ФОТО

Американка Сара Крисман была совершенно обычной женщиной и даже предположить не могла, что ее жизнь когда-то изменится. Произошло это в тот миг, когда супруг подарил ей на день рождения корсет. Казалось бы, вполне невинная вещь. Но именно она послужила катализатором к изменению образа жизни Сары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, девушка начала носить корсет каждый день и ей это настолько понравилось, что она заинтересовалась модой викторианской эпохи, а затем и образом жизни того времени.

Сначала Сара одеваться в викторианском стиле и шить себе наряды из натуральных тканей. Дальше - больше. Девушка отказалась от электричества, заменив обычные лампочки на масляные лампы, перестала ездить за рулем, водные процедуры осуществляет при помощи кувшина и даже еду готовит по рецептам, найденным в кулинарной книге XIX века.

Кстати, супруг поддержал странное увлечение Сары и тоже стал придерживаться образа жизни, характерного для викторианской эпохи. Дом семьи Крисман обставлен мебелью соответствующего стиля, в поведении и разговорах супруги также придерживаются норм "викторианства".

Единственный "гость" из настоящего времени в доме супругов - холодильник. Но и его Крисманы собираются вскоре заменить на ледяной короб.

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