В Швейцарии мужчину посадят в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

В Швейцарии житель города Биль отправится в тюрьму из-за того, что неправильно выбросил мусор. Об этом сообщает 20 minuten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что мужчина совершил правонарушение в ноябре прошлого года: он сложил мусор не в официально разрешенный пакет и выставил его на улицу не в тот день. Сотруднику коммунальных служб удалось установить личность нарушителя, и ему был выписан штраф в размере $150.

Согласно имеющейся информации, штраф не был оплачен, поэтому мужчине предложили провести в тюрьме два дня. Мужчина точно отправится в тюрьму по этому правонарушению или в связи с нарушением закона об азартных играх, но в настоящее время власти не могут установить его местоположение.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook