Эрдоган: Турция рассчитывает на поддержку Германии для вступления в ЕС

Турция рассчитывает на поддержку Германии в вопросе вступления в ЕС, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Берлине во время совместной пресс-конференции с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, Турция и в дальнейшем продолжит реализацию реформ с целью вступления в ЕС.

Глава государства отметил, что возобновление переговоров о вступлении Турции в ЕС на пользу как ЕС, так и Анкары.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара намерена развивать отношения с ЕС.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

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