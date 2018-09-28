В Индонезии образовалось цунами высотой около двух метров

28 сентября 2018 18:55

Цунами высотой до двух метров образовалось на индонезийском острове Сулавеси после сильного землетрясения, данных о жертвах нет, передает РИА Новости со ссылкой на издание News18.

По данным агентства, цунами обрушилось на город Палу, но вода уже отступила, передает Day.Az.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сулавеси в 80 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров, была объявлена угроза цунами, но позже отменена. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BMKG) в свою очередь сообщило о магнитуде землетрясения в 7,7.

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