ЕС вложит миллиард евро в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров

28 сентября 2018 20:05

Совет стран Евросоюза поддержал план Еврокомиссии инвестировать около 1 миллиарда евро средств Союза и стран ЕС в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров, еще 400 миллионов евро должны прийти из частных источников, говорится в сообщении комиссии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня совет министров (стран ЕС по конкуренции) официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию совместно со странами ЕС в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров мирового класса", - говорится в релизе, где уточняется, что министры одобрили создание профильного совместного предприятия EuroHPC.

Еврокомиссия отмечает, что суперкомпьютеры необходимы для обработки более значительных объемов данных, они способны приносить пользу обществу во многих сферах, в частности в здравоохранении, в сфере возобновляемой энергии, кибербезопасности и безопасности автомобилей.

EuroHPC объединит ресурсы 25 европейских стран для создания суперкомпьютерной и информационной инфраструктуры, поддержит исследования и инновации в этой сфере, говорится в релизе. Планируется покупка и развертывание в ЕС двух суперкомпьютеров, которые бы входили в топ-5 лучших в мире, и как минимум двух других, которых можно было бы отнести к топ-25. Они будут увязаны с существующими в ЕС суперкомпьютерами, уточняет комиссия.

Это совместное предприятие планируется создать уже в ноябре, предполагается, что оно будет работать до конца 2026 года. Из бюджета Евросоюза на работу EuroHPC выделят примерно 500 миллионов евро, аналогичную сумму дадут участвующие в проекте европейские страны, сообщает ЕК. На данный момент в EuroHPC планируют принять участие Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания.

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