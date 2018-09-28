На Красном море появится курорт для самых богатых туристов

28 сентября 2018 21:53

Саудовская Аравия объявила о запуске мегапроекта люксового туристического курорта на Красном море, сообщает Arabian Business, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Начальное финансирование для курорта предоставит один из госинвестфондов. Впоследствии планируется привлекать частных инвесторов. Курорт будет находиться по соседству с "городом будущего" Неом и еще одним крупным туристическим объектом, который появится на архипелаге из 50 островов.

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