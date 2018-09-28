В Южной Каролине разбился новейший истребитель F-35B

Самолет ВВС США разбился в штате Южная Каролина, сообщил шериф округа Бьюфорт. По данным СМИ, это был истребитель пятого поколения F-35B, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Примерно в 11:45 утра (18:45 мск) поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в (районе) Грейс-Хилл. Военные подтвердили, что это был военный самолет", - говорится в сообщении шерифа в Twitter.

Он уточнил, что пилот катапультировался, сейчас его осматривают врачи.

Это первый случай крушения данного самолета.