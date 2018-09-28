Мусульмане попросили построить мечеть рядом с главным храмом ВС России

Председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Кргановзаявил, что мусульманская община обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой построить мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Муфтий отметил, что обращение также было направлено патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

"Мы очень надеемся, что будет принято решение и о строительстве мечети рядом с будущим православным храмом, потому что велика роль людей, исповедовавших другие религии, в Великой Отечественной войне и в борьбе с Наполеоном. И сегодня в Сирии служат мусульмане, выполняя свой гражданский долг, и представители других религий", - сказал Крганов.